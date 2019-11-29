شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار فيروس «سي» بين طلاب المدارس بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس «سي» بمحافظة أسيوط.

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وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس «سي» بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً، مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس «سي» تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، تم إطلاق حملة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي»، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألفا و725 مواطنا بقرى ومراكز المحافظة بـ13 حياً ومركزاً، من خلال مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، في حين أشارت الوزارة إلى أن حملة «100 مليون صحة» هي مبادرات مستمرة لصحة المواطن المصري، حيث إن هناك ١٤ نقطة مسح مستمرة حالياً في عملها وموزعة في جميع قرى المحافظة لفحص المواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).