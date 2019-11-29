شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب شيش إلكترونية ومستلزماتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، الجمعة، إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من البحرين، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 170 شيشة إلكترونية و109 عبوات لمستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.