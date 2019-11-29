شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش مستحيل.. أحمد يتحدى إعاقته والكرسى المتحرك بلعبة الكارتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابته بنوع من الإعاقة الدماغية التى أثرت منذ ولدته على حركته، وطرحته على الكرسى المتحرك، كانت سببا لممارسة هوايته المفضلة والتدريب المستمر على لعبة الكاراتيه حتى حقق أحمد محمد عبد الله الذى يبلغ عمره 10 سنوات المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية ببطولة القليوبية للكاراتيه لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويروى أحمد الذى أصيب بضمور فى المخ أثر على حركته وإصابته بشلل أدى إلى ضمور فى العضلات والأطراف أنه كان يشاهد فيلم عن لعبة الكاراتيه على جهاز الكمبيوتر وأعجب بهذه اللعبة وحركات التمرين فأخبر أسرته أنه يريد ممارسة هذه اللعبة وبالفعل وافقه والده وبحث له عن مكان لتدريب الألعاب الرياضية واشترى له "بدلة الكاراتيه" وفرح بها كثيرا وبدأ أول مشواره فى التدريب على لعبة الكاراتيه حصل على أول ميدالية ذهبية فى بطولة القليوبية للكاراتيه .