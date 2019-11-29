فى يوم الشكولاتة العالمى.. تعرف على قصة أغرب تشكيل عصابى لسرقتها بالتجمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اليوم العالمى ل لشكولاتة، يقدم " الخليج 365" قصة أغرب تشكيل عصابى لسرقة "الشكولاتة" بالتجمع. 1- 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة علب الشكولاتة من المحلات الكبرى 2- شنوا هجوما على هايبر ماركت بمنطقة التجمع لسرقة كميات كبيرة من علب الشكولاتة 3-أفراد الأمن أبلغوا قسم الشرطة التى قامت بتفريغ الكاميرات وتكثيف التحريات 4-قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين وأحالتهم للنيابة العامة 5-المتهم الرئيسى اعترف بتكوين عصابة لسرقة الشكولاتة لسهولة سرقتها وارتفاع ثمنها Advertisements 6- النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنح 7-محكمة جنح القاهرة الجديدة عاقبت المتهمين بسنة حبس لكلا منهما. ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأمن الخاص بأحد المتاجر، يفيد بقيام 5 أشخاص بالاعتداء عليهم، وسرقة كميات كبيرة من علب " الشيكولاتة". بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم " محمد .م ، عاطف .ك ، حامد ح ، محمود م ، تامر .ع"، واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة علب "الشيكولاتة" وبيعها نظرا لغلوا أسعارها، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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