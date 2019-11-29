فيديو جراف .. العدالة تقتص من 32 بـ"خلية ميكروباص حلوان" الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نظر 38 جلسة فى محاكمة 32 متهما بخلية ميكروباص حلوان سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية فى الدعوى والتى نظرتها جلسات محاكمتها السابقة الدائرة 23 إرهاب برئاسة المستشار حسين قنديل. الموعد : خلال عامى 2015 و2016 تأسيس خلية ميكروباص حلوان تتبع تنظيم داعش. أبرز الجرائم : ــ قتل العميد على فهمى رئيس مباحث المنيب والمجند المرافق له. ــ الهجوم على مكتب بريد حلوان وسرقة مبالغ تتجاوز الـ 130 ألف جنية. ــ قتل معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة. ــ ضرب كمين المرازيق وقتل أمين شرطة وإصابة آخرين. Advertisements النتائج : أسفرت جرائم المتهمين عن مقتل حوالى 24 من رجال الشرطة والمواطنين. ماذا حدث بعد ذلك ؟ ــ التحقيقات تتوصل لتورط 32 متهما فى الأحداث. ــ جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل نظرت جلسات القضية. ــ بعد حل الدائرة التى نظرت القضية، الجنايات برئاسة المستشار السعيد الشربينى تنطق بالحكم فى الدعوى. ــ الإعدام شنقا للإرهابى إبراهيم إسماعيل و6 آخرين وأحكام بالمشدد والبراءة لباقى المتهمين.

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