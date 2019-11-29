شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة تهريب مهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد مقابل 150 ألف جنيه للشخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت أجهزة الأمن في ضبط سماسرة وعصابة منظمة تخصصت في تهريب المهاجرينغير الشرعيين خارج البلاد.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص "مقيمين بالبحيرة – إثنين متواجدين خارج البلاد" بالاشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين فى ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من"150:50" ألف جنيه عن كل حالة.

وكشفت التحريات تولي أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر بإستقطاب راغبى السفر والإتصال بذويهم والإتفاق على المبالغ المالية، ويقوم إثنان بإستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى إثنين من عناصر التشكيل بإستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية، وتوصلت الجهود إلى تحديد 6" من الضحايا.

Advertisements

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل، وبحوزتهم "3 هواتف محمول إثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلاً عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التى تُشير إلى نشاطهم الإجرامى- 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة-مبلغ مالي".