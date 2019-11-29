شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف اجتماعا جديدا حول سد النهضة يومى الاثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل، اجتماعا جديدا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الرى والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت وزارة الرى والموارد المائية السودانية فى بيان صحفى لها، أن الوزير ياسر عباس سيغادر، الأحد المقبل، إلى القاهرة ليرأس وفد السودان المشارك فى اجتماع سد النهضة، يومى الاثنين والثلاثاء.
ويعد هذا الاجتماع الثانى من جملة أربعة اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى قبل حلول 15 يناير المقبل.
ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث فى أواخر ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع فى أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه، الذى سينعقد فى واشنطن منتصف يناير المقبل.
وشهد الاجتماع الأول الذى انعقد فى العاصمة الإثيوبية، فى منتصف نوفمبر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التى توصلوا إليها كوثيقة عمل فى المناقشات المقبلة.
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