موجز1.. "الإسكان" توافق على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، "الإسكان" توافق على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا و2000 مصاب

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال العنيف الذى ضرب ألبانيا مؤخرا وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، إلى 49 شخصا.

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدا مع احتمالية سقوط أمطار شمال البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

فلاش باك.. الأهلي يمطر شباك النجم بسداسية قبل موقعة رادس

قبل 768 يوماً من الآن التقى النادى الأهلي مع النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى موقعة الإياب التى استضافها ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأمطر الأحمر شباك الفريق التونسى بستة أهداف مقابل هدفين فى مباراة تاريخية.

بيزنس إنسايدر: يمكن إعادة انتخاب ترامب فى 2020 حتى لو عزله الكونجرس

قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى إنه رغم مواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حاليًا تحقيقًا ومساءلة ربما تفضى إلى عزله، بقيادة ثلاث لجان بمجلس النواب، لكن لا يزال من الممكن إعادة انتخابه فى عام 2020 حتى لو عزله الكونجرس من منصبه.

"الإسكان" توافق على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمحدودى الدخل

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مُقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، باعتباره أحد المشروعات القومية، على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الليبية لعقد اتفاقات دولية.. حبر على ورق

تواجه حكومة الوفاق الوطنى الليبية عدة أزمات منذ دخولها العاصمة طرابلس فى 2016، بسبب عدم تمرير الحكومة عبر البرلمان الليبى، وهو بند رئيسى فى الإعلان الدستورى واتفاق الصخيرات، فضلا عن أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعانى حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية.

محكمة الأسرة ترفض دعوى بطلان زواج: غشاء البكارة ليس شرطا لصحة العقد

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض دعوى بطلان عقد زواج، أقامها زوج ضد زوجته، وجاء بحيثيات الحكم اعتبار أن البكورة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.

شيل وحمل على البيت.. مواطنون حول العالم يغزون المحال التجارية فى بلاك فريداى

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شهدت العديد من المحلات التجارية حول العالم إقبال كبير بين المواطنين على المحال التجارية تزامنا مع بلاك فريداى ، وذلك للاستفادة من التخفيضات الكبيرة والتى تصل إلى أكثر من 50%.

فيديو.. اختفاء التكدسات المرورية بطريق إسكندرية الزراعى

تميزت حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى، بالسيولة المرورية، صباح اليوم الجمعة، حيث اختفت التكدسات المرورية فى الاتجاهين.

ذكرى تأسيس برشلونة.. 120 عاما من المجد والألقاب

يحتفل نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الجمعة، بمرور 120 عامًا على تأسيسه، حيث حقق العملاق الكتالونى العديد من الإنجازات والألقاب منذ تأسيسه عام 1899.

أفريقيا يا أهلى.. 3 ترندات لدعم الفريق الأحمر قبل موقعة رادس

بروح الفانله أفريقيا أهلاوية، أفريقيا يا أهلى، الأهلى الغالى، 3 هاشتاجات نافست على صدارة الترند فى مصر، قبل المباراة القوية التى تجمع فريق النادى الأهلى، فى التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت تونس، مع فريق النجم الساحلى، بإستاد رادس، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تضم مع الأهلى والترجى كلاً من فريقى الهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى، ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسوانى جوشوا بوندو.

وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السيدة سلوى الرافعى زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة .

فيديو وإنفوجراف.. 14 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع تعرف عليهم

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 14 شائعة انتشرت خلال الفترة من 22-29 نوفمبر الجارى.

ليوناردو دى كابريو يتبرع بـ15مليون دولار لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض

أعلن النجم ليوناردو دي كابريو أنه سيتبرع بـ 15.6 مليون دولار لبرامج حماية البيئة والحفاظ عليها بهدف مكافحة تغير المناخ.

لو هتشترى فى البلاك فرايدى.. 4 حالات يسقط فيها حق المستهلك بإعادة المنتج

ملايين الأسر تستعد اليوم للمشاركة في عملية البيع والشراء بالتزامن مع "الجمعة السوداء" أو البيضاء كما يطلق عليها البعض أو "البلاك فرايدى"، حيث الاستفادة من نسبة الخصومات والعروض، ويحرص الكثير على متابعة الخصومات التي تقدمها هذه أماكن البيع والشراء من مولات ومحلات خاصة الشهيرة منها، للحصول على أفضل الخصومات على المنتجات المرغوبة.

حرية الإعلام والصحافة فى أكبر مواجهة مع الإعلامى مفيد فوزى.. الدولة تتعرض لضغوط كبيرة وتحيطها نار الله الموقدة من كل اتجاه.. الأجهزة المصرية لا ينبغى أن تتعرض لنيران صديقة.. تم شحنى قبل كتابة مقال"شىء من الخوف"

أثار المقال الأخير الذى نشره الكاتب الصحفى والإعلامى مفيد فوزى، بعنوان «شىء من الخوف»، كثيرا من اللغط على مستوى الوسط الإعلامى، خاصة أنه استخدم عددًا من المسميات اعتبرها كثيرون لا تتناسب مطلقا مع ما تشهده الساحة الإعلامية من تطوير لضبط المشهد، الذى عانى من الفوضى منذ انطلاق السماوات المفتوحة وإطلاق ثورة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات.