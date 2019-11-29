شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العفو الدولية: قتلى الاحتجاجات فى إيران بلغ 161 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن منظمة العفو الدولية أكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 شخصا وفق تقارير موثوقة.
وأضاف موسوي: "هدف آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي يتمثل في استخدام إجراءات التعويض لكلا طرفي الاتفاق. الاتفاق النووي لا يمنح الحق للطرف الأوروبي لاستغلال هذه الآلية ضد تقليص إيران تعهداتها التي اعتمدتها بموجب المادة 36".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي، تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى انقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
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