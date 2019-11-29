شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العفو الدولية: قتلى الاحتجاجات فى إيران بلغ 161 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن منظمة العفو الدولية أكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 شخصا وفق تقارير موثوقة.

وفى سياق منفصل وصف المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن الاتفاق النووي بأنها غير مسؤولة وغير بناءة.

وقال موسوي:"إيران اعتمدت على أن الظروف الحالية للاتفاق النووي لا تعطي الطرف الأوروبي الحق في نقدها تجاه تقليص تعهداتها ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب للولايات المتحدة، والانتهاك الأساسي للالتزامات الأوروبية للاتفاق".

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وأضاف موسوي: "هدف آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي يتمثل في استخدام إجراءات التعويض لكلا طرفي الاتفاق. الاتفاق النووي لا يمنح الحق للطرف الأوروبي لاستغلال هذه الآلية ضد تقليص إيران تعهداتها التي اعتمدتها بموجب المادة 36".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي، تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى انقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.