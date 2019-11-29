شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية من لندن: نستهدف معدل نمو 6.4 % خلال العام المالى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الجمعة، إن الحكومة تستهدف معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.4% خلال العام المالى القادم 2020 - 2021، على أن يرتفع إلى 6.8% خلال العام المالى بعد القادم 2021 - 2022 ، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المالى الحالى 2019 - 2020 يبلغ 6%، مقارنة بنسبة نمو 5.6 % تحققت خلال العام المالى الماضى.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى لندن برعاية شركة فودافون مصر، أنه تم خفض أسعار الفائدة فى مصر بنسبة 4.5% خلال العام الحالى 2019 فى إطار تمهيد المناج الداعم للاستثمار، مؤكدا أن معدل التضخم فى مصر انخفض إلى نحو 2.5% وهو أقل من المستهدف، حيث يستهدف البنك المركزى معدل تضخم نحو 9%.

وأكد وزير المالية، أن اقتصاد مصر سيكون فى مرتبة جيدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تمهيد البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالملف الاقتصادى، مؤكدا أن رسالته الهامة للمستثمرين الأجانب، هى أن الاقتصاد المصرى أكثر مرونة لتحمل الصدمات الدولية الناتجة عن عدم استقرار الأسواق الناشئة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية الدولية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية فى شتى المجالات الاقتصادية.

ولفت وزير المالية إلى عدة مؤشرات هامة حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد 3 سنوات من إنطلاقه، وهى ما تجاوزت التوقعات، وتشمل أرصدة للاحتياطى الأجنبى لمصر بقيمة 45.2 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019 ومعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.

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ويشارك فى فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، برعاية شركة فودافون مصر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية فى شركة فودافون مصر، ونهي سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام بشركة فوادافون مصر، وأحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر" وجمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD وؤساء وتنفيذيين لأكثر من 40 شركة تعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن.