الأرصاد: أمطار خفيفة لمتوسطة الأحد والإثنين شمالا ومناطق بالوجه البحرى

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وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطقس دافئ على أغلب كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام.
وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يومى الأحد والإثنين يكون هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى فرص تكون الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعلميات المرور.
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