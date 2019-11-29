شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة لمتوسطة الأحد والإثنين شمالا ومناطق بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية خلال ال 72 ساعة المقبلة .

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطقس دافئ على أغلب كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يومى الأحد والإثنين يكون هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

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وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى فرص تكون الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعلميات المرور.