شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السكة الحديد تنقل مليون راكب يوميا وتزيد لـ6 ملايين بالتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن قطاع النقل فى مصر يشهد تطورا كبيرا وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع الذى يخدم ملايين المواطنين يوميا، جاء هذا خلال الجلسة الحوارية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للاعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر " والتى شارك فيها ايضا كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس يحى ذكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد كبير من الشركات والمؤسسات البريطانية والمصرية.

واستعرض وزير النقل خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد حيث أكد فى البداية أنه إتخذ عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشرى ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية ثم تم اجراء خطة متوسطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار الوزير إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات الجارية فى قطاع السكك الحديدية، حيث تم تم التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد و وتأهيل 81 جرار وقطع الغيار والدعم الفنى ،كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار ورفع كفاءة عدد 41 جرار وجارى الطرح لشراء 100 جرار آخر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية .

Advertisements

كما تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها ( ازدواج خط المنصورة / دمياط بطول 64 كم وتم الإنتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الفنية ،و ازدواج خط قليوب / منوف / طنطا بطول 94 كم و جارى طرح دراسة الجدوى والطلب و الدراسة الفنية ، وازدواج خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق بطول 65 كم .

وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها فهناك مخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى / 6 أكتوبر ) بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر ، وانشاء خط سكة حديد (الروبيكى / العاشر / بلبيس ) بطول 69 كم ( ركاب / بضائع ) ، وكذلك خط سكة حديد الغردقة / سفاجا / قنا و إلى الاقصر / ابو طرطور بطول 750 كم .

ولفت الوزير الى ان السكة الحديد تنقل حاليا مليون راكب يوميا وستصل الى ٢ مليون راكب يوميا مع انتهاء الخطة المتوسطة لتصل الى ٤ مليون يوميا مع تنفيذ الخطة الطويلة الأجل، مشيرا الى الاهتمام بالربط السككى مع السودان.

كما أكد الوزير على ضرورة دخول القطاع الخاص فى مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد الهيئة المالية.