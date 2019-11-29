شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى الدقى يطور "الجزيرة الوسطى" فى شارع محى الدين أبو العز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، فى محافظة الجيزة، أنه تم تطوير الجزيرة الوسطى لشارع محى الدين أبو العز ورفع كافة المخلفات والأتربة.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، فى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التعاون والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل للعمل على زراعة الزهور والنباتات لتجميل حى الدقى.

يذكر أن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، استجابة لشكاوى المواطنين، قاد حملة بشارع أمين الرافعى وشارع الدقى وكوبرى المشاة بشارع ثروت المؤدى إلى جامعة القاهرة، لرفع الإشغالات، وتعدى البعض الأرصفة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية خاصة لانتظار السيارات بدون تصريح من الحى كما تم رفع عدد كبير من الإشغالات، حيث عبر المواطنين عن سعادتهم بالاستجابة الفورية على شكواهم.

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