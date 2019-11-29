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مطران المنيا يترأس يومًا رعويًا لشباب الكاثوليك فى أبو قرقاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الذى نظمته لجنة الدعوات بالمنيا لشباب منطقة شرق أبو قرقاص، وذلك بكنيسة ملكة السلام بالفكرية.

 

شارك فى الأمسية التى انتهت أمس ما يقرب من 200 شاب من البربا والفكرية، وأبو قرقاص البلد، ومنهرى ونجع الدك، وحضر أيضًا الأباء الكهنة الأب جرجس بشرى، والأب ميخائيل إبراهيم، والأب فادي، والأب دانيال اسحق، والأب يونان، والأب اسحق مهيب، والأب أنجيليوس منير، الأب يوساب أيوب، والأب ابراهيم شفيق، بالإضافة إلى شمامسة الإكليريكية.

 

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بدأت الأمسية بسر من المسبحة الوردية وبعض الترنيم، تلاها كلمة من الأنبا بطرس حيث فيها الشباب على أن يتشجعوا ولا يخافوا من خوض المغامرة لاتباع المسيح. 

 

ثم تحدث الشماس مينا صموئيل فى كلمة بعنوان اتبحث عن معنى حياتك، وبعد اللقاء تم تبادل الخبرات، واختتم اليوم بتوزيع وعود كتابية للجميع وإعطاء البركة الرسولية من الأنبا بطرس.

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