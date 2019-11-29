شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالوفد: الدولة جادة فى تأهيل وتمكين الشباب لبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح قورة، أن تمكين الشباب شعار تردد كثيرا خلال الفترة السابقة، ولكن خلال الخمس سنوات الأخيرة أصبح أمر واقع على الأرض، وهناك تأهيل حقيقى للشروع فى هذا التمكين، ولم يقتصر التمكين على فئة بعينها، ولكن كافة فئات المجتمع والأطياف السياسية أصبحت شريكة فى هذا التأهيل من اجل تمكين حقيقى.
وأشار القيادى بحزب الوفد، أن الدولة حريصة على تمكين المرأة أيضا، حيث تم الاستعانة بهن فى عدد من المناصب القيادية بعدما أثبتن كفاءتهن فى المواقع والمناصب الرفيعة التى تقلدتها المرأة، واستمرارا لهذا الدور حظيت الحركمة الجديدة للمحافظين بنسبة كبيرة من النساء الشابات فى مواقع القيادة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التمكين للشباب والمرأة بالتوازى.
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