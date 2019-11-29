شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق حملة "صحتنا فى بيئتنا" للتوعية بإدارة المخلفات الصلبة فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة حملة توعية مكبرة بقرى ومراكز محافظة اسيوط تحت شعار "صحتنا فى نظافة بيئتنا"، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفع الوعى البيئى لدى المواطن بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تكثيف جهود التوعية ومشاركة كافة الفئات المستهدفة من مواطنين وشباب وجمعيات أهلية بالتعاون مع المحافظة لتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة والتشديد على المتابعات الميدانية لتفقد سير العمل بالمنظومة.

تضمنت الحملة التى نفذت تكثيف أعمال النظافة للشوارع ورفع المخلفات ونقاط التجميع بشوارع المركز والقيام بأعمال الجمع السكنى والتجارى من الوحدات السكنية والتجارية ونقلها إلى أماكن التخلص النهائى بمراكز وقرى محافظة اسيوط ومنها مركز ديروط والبدارى والفتح وساحل سليم.

كما تم تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية والصحية لتشجيع التعاون مع المركز والوحدات المحلية والتخلص من خلال الالتزام بالأماكن المخصصة للجمع والأوقات المحددة لها ويقوم مركز البدارى حاليًا بتطبيق نموذج تجريبى رائد لتحديد مواعيد الجمع من المناطق السكنية للحد من إلقاء المخلفات فى الشوارع وفى نقاط التجميع.

وتم عقد عدة لقاءات مع عمال النظافة والسائقين والمشرفين لتكريمهم وتقديم شهادات تقدير لهم على ما يبذلونه من جهود كبيرة وشاقة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين وسيستمر البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة أسيوط بالتعاون مع المحافظة فى تنفيذ حملات التوعية بقرى ومراكز المحافظة لنشر الوعى بين المواطنين، وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة، والتعاون مع الوحدات المحلية بهدف التخلص السليم من المخلفات الصلبة فى الأماكن المخصصة للمحافظة على البيئة وصحة المواطنين.