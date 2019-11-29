شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لأول مرة محطة الزهراء تحقق 2,5 مليون جنيه حصيلة بيع 18حصانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية بوزارة الزراعة ، أنه للمرة الاولى فى تاريخ المحطة يتم بيع 18 حصانا بأكثر من 2.5 مليون جنية وجاءت كالتالى بيع 8 اناث 10 ذكور، فرسات وأمهار بقيمة إجمالية 2523000.

وأوضحت نجلاء رضوان، أن أعلى سعر وصلت له الفرسة دولامة العبيانه 819 ألف ،ووصل سعر أعلى مهر ذكر ناروز 275000 بينما وصلت سعر المهرة نرجسيان 465000 ، واليس 34100 ، خلود 99000.

والجدير بالذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية كانت قد قامت بتنظيم مزاد لبيع خيول فائض المحطة والذي يقام مرتين على الأقل سنويًا، حيث تم عرض بين ما 27 حصانًا (ذكور وإناث) تراوحت أعمارهم بين عام ونصف وحتى عشرين عامًا، اختارتهم لجان مُختصة من الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لطرحهم للبيع، وفق معايير معينة، منها: السن، والسلالة.