رئيس جامعة القاهرة: تعاون مع وزارة الشباب ومحافظة الجيزة لاكتشاف الموهوبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك حفل ختام مهرجان إبداع لمراكز الشباب، برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة، لإكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.
وأشارالخشت، إلى أن الجامعة تمر بالعهد الذهبى لها حيث تقدمت بشكل غير مسبوق في أغلب التخصصات في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن طلبة كلية العلوم في الأيام القليلة الماضية فازوا بالمركز الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية في الإبداع والابتكار على مستوى العالم مما يدعم المكانة الدولية للجامعة في كافة المجالات نتيجة للخطة الاستراتيجية التي تسير عليها لتحقيق التقدم والتميز.
وكرم رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش حفل ختام فعاليات مهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب بالمحافظا، ومنحه درع الجامعة، بحضور محافظى الجيزة والبحيرة.
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