شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تعاون مع وزارة الشباب ومحافظة الجيزة لاكتشاف الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والشباب، والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، وأيضًا التعاون مع محافظة الجيزة فيما يتعلق بتحسين المظهر الحضارى لميدان الجيزة والقوافل الطبية لقرى الجيزة والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك حفل ختام مهرجان إبداع لمراكز الشباب، برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة، لإكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.

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وأشارالخشت، إلى أن الجامعة تمر بالعهد الذهبى لها حيث تقدمت بشكل غير مسبوق في أغلب التخصصات في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن طلبة كلية العلوم في الأيام القليلة الماضية فازوا بالمركز الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية في الإبداع والابتكار على مستوى العالم مما يدعم المكانة الدولية للجامعة في كافة المجالات نتيجة للخطة الاستراتيجية التي تسير عليها لتحقيق التقدم والتميز.