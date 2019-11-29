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رئيس جامعة القاهرة: تعاون مع وزارة الشباب ومحافظة الجيزة لاكتشاف الموهوبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والشباب، والمسابقات والفنية والثقافية، وأيضًا التعاون مع محافظة الجيزة فيما يتعلق بتحسين المظهر الحضارى لميدان الجيزة والقوافل الطبية لقرى الجيزة والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

جاء ذلك حفل ختام مهرجان إبداع لمراكز الشباب، برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة، لإكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.

 

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وأشارالخشت، إلى أن الجامعة تمر بالعهد الذهبى لها حيث تقدمت بشكل غير مسبوق في أغلب التخصصات في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن طلبة كلية العلوم في الأيام القليلة الماضية فازوا بالمركز الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية في الإبداع والابتكار على مستوى العالم مما يدعم المكانة الدولية للجامعة في كافة المجالات نتيجة للخطة الاستراتيجية التي تسير عليها لتحقيق التقدم والتميز.

 

وكرم رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش حفل ختام فعاليات مهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب بالمحافظا،  ومنحه درع الجامعة، بحضور محافظى الجيزة والبحيرة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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