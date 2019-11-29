شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن إطلاق المسابقة الثقافية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول انطلاق المسابقة الثقافية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية للعام الأكاديمى 2019/2020 والتى تأتى بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأشار التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى قيام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الثقافية التابعة للإدارة المركزية للتعاون الثقافى بتطوير كلى للمسابقة الثقافية التى تطرحها الإدارة كل عام، شمل التطوير تغيير موضوعات المسابقة لتتماشى مع رؤية مصر 2030، والتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، من خلال طرح

موضوعات متعلقة بالبيئة كمساهمة من وزارة التعليم العالى فى تنمية الوعى البيئى لدى طلاب الجامعات والمعاهد الفنية المصرية

وشملت الموضوعات التى تناولتها المسابقة، مشكلات البيئة وكيفية الحفاظ عليها فتناول الموضوع الأول "ظاهرة الاحتباس الحرارى وأثرها على الدول والمجتمعات"، بينما تناول الموضوع الثانى "الاتفاقيات البيئية الدولية"، والموضوع الثالث "التصحر وتدهور الأراضي"، وأما الموضوع الرابع تناول "التنوع البيولوجى فى مصر".

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كما شمل التطوير أيضاً طريقة التقدم للمسابقة، حيث قامت الإدارة تيسيراً على الطلاب بإمكانية إرسال البحوث المشاركة من خلال الرابط الإلكترونى التالي:

https://www.mohe-casm.edu.eg/cdcc/competitions/competitions_details.jsp

وأشار التقرير إلى أن المسابقة تُطرح لأول مرة بالتعاون مع وزارة البيئة، وتم الاتفاق على مضاعفة الجوائز المالية المخصصة للطلاب الفائزين بمساهمة من وزارة البيئة، بالإضافة إلى المكافأة المخصصة من وزارة التعليم العالي، علماً بأن آخر موعد لتلقى الأبحاث هو الأول من أبريل عام 2020.