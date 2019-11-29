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الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون فى مجال حماية البيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتمثلها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة، وتمثلها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمركز البيئى الثقافى التعليمى "بيت القاهرة"، وذلك من أجل التعاون فى مجال حماية البيئة.

 

ووفقًا للبروتوكول، سيتم التنسيق بين الطرفين لإشراك الدارسين بالأكاديمية في الفعاليات والأنشطة التطوعية والمؤتمرات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، وسَتُضَمِّن الأكاديمية لعدد من برامجها محتوى تدريبي توعوى عن حماية البيئة وريادة الأعمال البيئية، وعن مفاهيم وأسس تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية، وعن التنمية المستدامة وتطبيقاتها.

 

كما سيتم تنظيم زيارات لمتدربي وخريجي الأكاديمية إلى المحميات الطبيعية بغرض التوعية بها وبالتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافي، فضلًا عن تدريب القيادات الشبابية المرشحة من قبل الوزارة داخل الأكاديمية وتأهيلهم على أحدث أساليب الإدارة.

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وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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