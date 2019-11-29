إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، الجمعة، تسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو (هانزو) بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلى متنها 260 راكبا.
ووزعت مصر للطيران هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد.
صرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
وأضاف الخولي في بيان اليوم، أنه من المقرر ان تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا إلى هانغتشو الصينية مباشرة بالإضافة إلى قيام الشركة بتسيير رحلة يوميا إلى جوانزو، و3 رحلات اسبوعيا إلى بكين.
وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت في 14 أكتوبر الماضي عن تشغيل هذا الخط الجديد للصين اعتبارًا من اليوم 29 نوفمبر.
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