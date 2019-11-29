"ليست في مصر فقط".. الأرصاد تُبلغ الحكومة: تقلبات جوية خلال ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ يوم 23 ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص".

جاء ذلك في إخطاره إلى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، ردًا على ما تردد من أنباء تزعم تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء.

وأوضح "صابر" أنه حين يأتي فصل الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهي ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي غيّر الميزان الحراري في الغلاف الجوي.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، شهدت مصر حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة "منخفض قبرص" بالبحر متوسط، وسقطت الأمطار الغزيرة والرعدية على مناطق مختلفة من البلاد. وحينها زعم البعض تعرض مصر لـ"إعصار" قبل أن تنفي هيئة الأرصاد ذلك.

وبحسب بيان اليوم، أوضح رئيس هيئة الأرصاد أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، فهي محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إلى استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث يسود البلاد طقس دافئ على جميع الأنحاء خلال ساعات النهار، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

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قالت شاكر، لمصراوي، إن الرؤية الأفقية تقل نظرًا لتكون الشبورة المائية الموجودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق وخاصة الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 23-24، بينما تتراوح على سواحل الشمالية 22-23، فيما تتراوح على شمال الصعيد 24-25، بينما تتراوح على جنوب الصعيد 26-27، وتتراوح على جنوب سيناء 27- 28 درجة مئوية.

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