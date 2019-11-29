وزير التعليم العالي بجنوب السودان يغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
غادر الدكتور دنج دنج هوك ياي، وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، والوفد المرافق له القاهرة اليوم الجمعة، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام.
واستعرض الوزير الجنوب سوداني مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التعاون بين البلدين في مجال التعليم، والاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية وتدريب المعلمين.
وثمن وزير جنوب السودان، جهود الدولة المصرية في دعم بلاده من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير نظام التعليم في جنوب السودان.
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