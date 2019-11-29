إقامة الحفل الختامي للمهرجان الثاني والأربعون لفرق موسيقات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اختتمت فعاليات المهرجان السنوي الثاني والأربعين لفرق موسيقات الشرطة بمعهد التدريب الراقي للعام التدريبى 2019/2020، والذي تتبارى خلاله الفرق الموسيقية من مختلف جهات الوزارة للوقوف على مستوى تدريبها والارتقاء بالأداء الجماعي بحضور عدد من طلبة وطالبات الجامعات وكلية الشرطة.

وخلال فعاليات اليوم الختامي للمهرجان تم تقديم تشكيلات موسيقية ظهر فيها الأداء التدريبي الراقي والمتميز، وشارك فيها عدد من الفرق.

وكُرم في الحفل الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لما قدموه من مستوى فني متميز.