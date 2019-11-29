زيارة مشؤومة تنهي رحلة هارب من الإعدام بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبط مالك محل هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة أن مالك محل مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل بالتردد على مسكن أحد أقاربه بمركز كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المتهم وضبطه. وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصة في قضايا الجنايات ومتعددي الأحكام القضائية.