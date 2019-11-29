مباحث بولاق تداهم وكرا لترويج الحشيش وتضبط 25 طربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث بولاق الدكرور، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار في الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور. أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بمسكن الأول وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، 2 هاتف محمول ومبلغ مالي. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

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