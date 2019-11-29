بعد 4 جرائم.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة "مواتير" الري بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على شخصين شكلا عصابة لسرقة مواتير الري. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج قيام شخصين (عامل حاصل على دبلوم، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواتير الري. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة، أرشدا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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