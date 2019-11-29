ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية والمساكن بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بسوهاج في ضبط 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات (الدراجات النارية، المساكن) بسوهاج، بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أُخرى عقب تغيير معالمها، واقتسام حصيلة البيع فيما بينهم، مستخدمين سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم، من خلال إعداد بعض الأكمنة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (6 جرائم بذات الأسلوب بدائرة المركز )، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات عبارة (4 تروسكيل ، دراجة نارية ، محتويات شقة سكنية).

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

