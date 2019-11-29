مصرع أفريقي قفز من الطابق الرابع هربا من خاطفيه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شخصين لاحتجازهما أفريقيًا، لخلافات مالية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، مما اضطره إلى القفز من الطابق الرابع ووفاته في الحال.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار كائن بدائرة القسم ووفاته، وبالانتقال تبين وجود جثة لشخص مجهول سقط من شرفة شقة مستأجرة بذات العقار لـ (مقاول - مقيم بذات الناحية ، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز دشنا بقنا) .

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المتوفي وتبين أنه (يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مقيم بالجيزة) وكذا التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وآخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - يعمل بمجال المقاولات ببلاده) والذى سبق له التعرف على المجني عليه منذ حوالي عام لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبالغ مالية بلغت حوالي (مليون و200 ألف جنيه) بزعم تحويلها إلى الدولار الأمريكي إلا أنه لم يفي بذلك ولم يقم برد تلك المبالغ، حيث قام المتهم بالبحث عن المجني عليه واستعان في سبيل ذلك بوالد مستأجر الشقة محل البلاغ (مقاول) المرتبطان بعلاقة عمل في مجال المقاولات خارج البلاد، إلى أن تمكن من العثور عليه وقاما باستدراجه هاتفياً للمنطقة الكائن بها العقار محل البلاغ بزعم منحه مبالغ مالية أُخرى وعقب وصوله قاما باحتجازه بالشقة محل البلاغ وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتمكن المجني عليه من مغافلتهما والقفز من شرفة الشقة محاولاً الهرب وسقوطه أرضاً ووفاته متأثراً بإصابته.

أمكن ضبط المتهمان، وتم بإرشاد المقاول ضبط (جواز السفر الخاص بالمجني عليه، عدد 20 إيصال أمانة تحمل بصمة وتوقيع المجني عليه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.