بسلاح آلي ونصف كيلو حشيش.. ضبط مسجل خطر داخل منزله بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط مسجل شقي خطر وبحوزته بندقية آلية و500 جرام حشيش بقصد الاتجار.
كانت قد تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 10 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية، ضرب" حال تواجده بمسكنه بقرية شبرا ملكان بدائرة مركز شرطة المحلة.
وضُبط بحوزته "بندقية آلية، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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