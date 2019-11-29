ضبط 126 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص أثناء عرضها للبيع بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بالتنسيق مع ضباط قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 126 قطعة أثرية أثناء عرضها للبيع بأسيوط.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، التردد على إحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط لعرض بعض القطع الأثرية للبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه وبرفقته (عامل - مقيم بذات القرية - قائد سيارة نصف نقل " المستخدمة في نقل القطع الأثرية" ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تبديد" ، عاطل - مقيم بذات القرية) وبحوزتهم (126 قطعة أثرية جميعها ترجع للعصر الفرعوني.

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وضُبط بحوزتهم 91 قطعة مكحلة من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال، 25 قطعة من الفخار على شكل عين، 7 تماثيل من الفخار مختلفة الأطوال والأشكال،

2 قطعة من الفخار على شكل وجه بطول 7سم تقريباً، رأس تمثال من الفخار بطول 5سم تقريباً.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار منطقة أسيوط أفادوا بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .