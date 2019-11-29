أخبار مصر | "رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر, مُوضحةً أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات.