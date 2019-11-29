أخبار مصر | إقامة معرض منتجات حرف تراثية قديمة بالمتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقامة معرض منتجات حرف تراثية قديمة بالمتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم أمس، معرضا للحرف التراثية بحديثقة المتحف المصري بالتحرير، عبارة عن المنتجات التي تم تنفيذها بالقسم التعليمي بالمتحف على مدى عام كامل.

وجاء المعرض ضمن احتفالية نظمها المتحف بمناسبة أعياد الطفولة، وقامت خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بتكريم المؤسسات المشاركة فى أنشطة القسم، وتنوعت المعروضات ما بين لوحات فنية، وجداريات، ومنتجات تراثية، من جلود وغيرها من الخامات، والتي حازت إعجاب الزوار.

ومن ناحيتها قالت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي بالمتحف إن المنتجات التي تم عرضها جاءت نتاج برنامجين للقسم وهما "من جد وجد" و" اكتشف موهبتك"، وقالت إن القسم ينظم بصفة مستمرة برامج تعليمية وأنشطة وخاصة في الفترة الصيفية، نسعي من خلالها لاكتشاف المواهب الفنية لدى التلاميذ، كما نضع في حسباننا الكبار أيضا،وننظم لهم برامج للتعلم والتدريب علي الحرف اليدوية والتراثية،والتي يمكنها أن تصبح مصدر رزق لهم فيما بعد.