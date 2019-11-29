أخبار مصر | "التضامن" تناقش مسودة معايير جودة الحضانات مع مديري المديريات

وقالت دينا عبد الوهاب، مستشار تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة؛ إن مسودة المعايير تتضمن مجالات رئيسية وهامة لضمان جودة الخدمات المقدمة للطفل من عمر يوم وحتى 4 سنوات، كجودة البيئة الفيزيقية للحضانات، نهج التعلم والمناخ الداعم له، والقيادة والإدارة.

ويعمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، على صياغة معايير جودة تتوافق مع المعايير العالمية، وضع منهج تربوي محدث، تدريب وبناء قدرات ميسرات الحضانات التي تم تطويرها، كما يعمل على تعديل اللوائح والسياسات الخاصة بترخيص الحضانات، إضافة لتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في مجال الطفولة المبكرة.