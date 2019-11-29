أخبار مصر | بـ"الأزياء الفرعونية".. طلاب المدارس يشعلون أجواء المتحف المصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأزياء الفرعونية".. طلاب المدارس يشعلون أجواء المتحف المصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت، أمس الخميس، فعاليات المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير، حيث استطاعت المدرسة وقسم التدريب بالمتحف تدريب عدد من الطلاب والطالبات على صناعة ملابس تحاكي ملابس قدماء المصريين وبعض الحركات والوقفات المصرية القديمة، وهو الأمر الذي اجتذب انتباه جميع الزوار في المتحف المصري الكبير سواء المصريين والأجانب.

وانطلقت فعاليات ونشاطات المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف، وذلك بالتعاون مع إدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، وقسم الوسائل التعليمية بإدارة العمرانية، وطالبات مدرسة الزهراء بإدارة العمرانية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي في شبرا.

ومن ناحيته، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن هذا المعرض يهدف إلى إبراز المشاركة الفعالة ودور المتحف التربوي للأطفال من الفئات العمرية المختلفة.

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