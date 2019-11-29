أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير أولى رحلاتها لمدينة هانزو الصينية وإنترنت مجاني للعملاء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير أولى رحلاتها لمدينة هانزو الصينية وإنترنت مجاني للعملاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران، أنه أقلعت فجر اليوم الجمعة من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية إلى مدينة هانغشتو (هانزو) بالصين وعلى متنها ٢٦٠ راكبا.

وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح انترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد.

وأضاف "الخولي" أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا إلى هانغتشو الصينية مباشرة بالإضافة إلى أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات إسبوعيا إلى بكين ويمكن للعملاء الحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال على 1717 او من خلال مكاتبنا ووكلاء السياحة المعتمدين.