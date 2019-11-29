أخبار مصر | محافظ القاهرة: حملات مكبرة بشوارع العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: حملات مكبرة بشوارع العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استمرار جهود الأحياء في التصدي للمخالفات والإشغالات والباعة الجائلين للطرق والأرصفة وكذالك المحلات المخالفة والغير ملتزمة بالمساحات المخصصة لها بالتنسيق مع شرطة المرافق صباحا" ومساءا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بالتحفظ على البضائع وتحرير المحاضر اللازمة من إشغالات او تلوث بيئي.

وقال اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق، إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع اشكالها مستمرة بناء على تعليمات محافظ القاهرة وتتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأكد أن جميع الحملات التي تمت شملت كافة المناطق الأربعة ففي المنطقة الشرقية شملت حى المطرية وحى مصر الجديدة وحى عين شمس وحى المرج وحى شرق مدينة نصر والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.كما شملت الحملة المنطقة الشمالية حي روض الفرج وحى الساحل وحى الزيتون كما شملت الحملة المنطقة الغربية حي الوايلى شملت كوبري غمرة والشوارع المحيطة وحى الموسكى شملت منطقة المسارح والشوارع المحيطة وحى الأزبكية وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية بدور العبادة والمدارس ومحطات المترو كما امتدت الحملة المكبرة إلى المنطقة الجنوبية شملت حى المعادى وحى مصر القديمة وحى السيدة زينب وحى المعصرة شملت الورش والمحلات المخالفة بالمنطقة والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة ودور العبادة.

وكشف اللواء إيهاب عرفة بأن الحملة المكبرة نتج عنها 1388 إزالة إدارية 227 محضر إشغال طريق و93 محضر تلوث بيئي و49 محضر بائع متجول و3 محضر إعلانات و93محضر إدارة بدون ترخيص و28 محضر غلق أدارى مؤكد على إن الحملة مستمرة لحين تحقيق أهدافها.