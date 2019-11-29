مصر | سقوط عصابة سرقة المساكن والدراجات النارية في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة المساكن والدراجات النارية في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام عدد 4 عاطلين، عامل – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقي خطر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات، الدراجات النارية، المساكن، بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أُخرى عقب تغيير معالمها واقتسام حصيلة البيع فيما بينهم مستخدمين سيارة نقل متخذين من دائرة مركز سوهاج والمناطق المتآخمة لها مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب، عدد 6 جرائم بذات الأسلوب بدائرة المركز، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات عبارة عن، عدد 4 تروسكيل، دراجة نارية، محتويات شقة سكنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

