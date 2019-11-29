مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 25 طربة حشيش في بولاق الدكرور

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عاطلين بحوزتهما 25 طربة من مخدر الحشيش فى منطقة بولاق الدكرور.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بمسكن الأول، وبحوزتهما عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.