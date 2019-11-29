مصر | ضبط تشكيل عصابي حاز 126 قطعة أثرية بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 متهمين وبحوزتهما 126 قطعة أثرية في محافظة أسيوط.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام، عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بالتردد على إحدى المقاهى بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط لعرض بعض القطع الأثرية للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه وبرفقته عامل - مقيم بذات القرية - قائد سيارة نصف نقل " المستخدمة فى نقل القطع الأثرية" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد"، عاطل - مقيم بذات القرية، وبحوزتهم عدد 126 قطعة أثرية جميعها ترجع للعصر الفرعونى، وذلك على النحو التالي:

عدد 91 قطعة مكحلة من الفخار مختلفة الأحجام والأشكالعدد 25 قطعة من الفخار على شكل عينعدد 7 تماثيل من الفخار مختلفة الأطوال والأشكالعدد 2 قطعة من الفخار على شكل وجه بطول 7سم تقريبًارأس تمثال من الفخار بطول 5سم تقريبًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار منطقة أسيوط أفادوا بأثريتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.