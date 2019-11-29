مصر | بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مواتير الري بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مواتير الري بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل وعاطل كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة مواتير الري في محافظة سوهاج. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج قيام شخصين (عامل حاصل على دبلوم – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب حوادث سرقات مواتير الري.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة، أرشدا عن المسروقات. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة، أرشدا عن المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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