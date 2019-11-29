مصر | "6 قضايا تهريب".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 1 قضية بمضبوطات 130 قرصا مخدرا
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 44 قضية أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 968 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 258 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد 3 قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.