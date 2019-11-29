مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة أحد المساكن فى منطقة 15 مايو.

وجاء ذلك في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية بدائرة القسم.. تمكنت من ضبط (عاطليْن، مقيمان بدائرة القسم، سبق إتهام أحدهما فى 17 قضية آخرهم "سرقة").



وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتف محمول- كاميرا ديجيتال- ساعة يد- ماكينة حلاقة كهربائية- عتلة حديدية). وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتف محمول- كاميرا ديجيتال- ساعة يد- ماكينة حلاقة كهربائية- عتلة حديدية). وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المساكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما وإقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.