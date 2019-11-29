مصر | "خطف وفدية بالآلاف".. "التنقيب عن الآثار" يوقع دجالا في شر أعماله بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطف وفدية بالآلاف".. "التنقيب عن الآثار" يوقع دجالا في شر أعماله بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة مالك محل عطارة، عاطل، مرشد سياحي، سائق، تاجر – لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنيا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، المنيا) حيث أسفرت الجهود عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارتين ملاكي، وتبين احتجاز المجني عليهما بداخل مسكن التاجر الكائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وتم تحريرهما.
وبمناقشة المجني عليهما قرر المزارع بقيام المرشد السياحي باستدراجه عقب الاتصال به تلفونيًا وطلب منه الحضور لمساعدته في التنقيب عن الآثار نظير تحصله على مبلغ مالي وأرسل إليه السائق بسيارته لبندر كفر صقر لاصطحابه لدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وحال وصولهم للمكان احتجزهما المرشد السياحي والتاجر وطلبوا منه الاتصال بنجله وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه، وقرر المجني عليه الثاني (الموظف بالمعاش) بذهابه مع المجني عليه الأول مصادفة نظرًا لارتباطهما بعلاقة صداقة.
وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وأسفر عنه الضبط ومناقشة المجني عليهما اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول (مالك محل العطارة) بسابقة قيام المجني عليه الأول (المزارع) منذ عدة سنوات بالنصب عليه حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار وعقده العزم على الانتقام منه واستعادة ما استولى عليه منه من أموال فقام بالاتفاق مع المتهم الثاني (العاطل) على استدراجه بزعم التنقيب عن الآثار واحتجازه لحين استرداد المبلغ المالي والذي قام بالاستعانة بباقي المتهمين والاتفاق معهم على ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.