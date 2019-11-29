مصر | تشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سيدة مذبوحة داخل شقة سكنية بحى الاسمرات فى منطقة المقطم، وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وأسبابها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها وارسال تقرير وافى بها لتحديد الجناه.

بداية الواقعة تعود عندما تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة بداخل شقة بحى الأسمرات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة بها ذبح قطعي بالرقبة تم نقلها إلى مشرحة زينهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.