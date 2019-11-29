مصر | تجديد حبس عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة سكنية في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة سكنية في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، لتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المجوهرات وأجهزة من شقة صاحب أحدى الشركات الخاصة في منطقة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن 9 دلاية، 2 حلق، انسيال، 4 مشبك "رابطة عنق" وهاتف محمول وكاميرا ديجيتال وساعة يد وماكينة حلاقة كهربائية وعتلة حديدية.

واعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن صاحب شركة للخدمات الجمركية بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.