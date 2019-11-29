مصر | السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المرج دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المرج دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المرج، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.