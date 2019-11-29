شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: سعدت باستقبال رئيس المجر خلال زيارته الرسمية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعادته باستقبال الرئيس المجرى يانوش آدير خلال زيارته الرسمية لمصر. وقال الرئيس السيسى – في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: «سعدت باستقبال الرئيس يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر؛ خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين».

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