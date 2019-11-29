شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه سوهاج" تكرم عددا من العاملين لاجتيازهم برنامج التعامل مع الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس محمد بدري ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عدداً من العاملين بالشركة، ومنحهم شهادات تقدير، لاجتيازهم البرنامج التدريبي للغة الإشارة، للتعرف على كيفية التعامل مع الصم ‏وضعاف السمع.

وحضر البرنامج التدريبي 17 متدرباً من مراكز خدمة ‏العملاء بجميع مراكز المحافظة، بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الصم ‏وضعاف السمع، وللتعرف على مشكلات هذه الفئة والعمل على حلها، ولرفع الضغوط النفسية ‏عن الشخص الأصم، ولتأدية العاملين بمراكز خدمة العملاء مهامهم بشكل أيسر وبجودة ‏عالية.‏

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وأكد رئيس مياه سوهاج أن الدورة التدريبية تناولت اختيار أهم الكلمات التي يتم من خلالها التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء، والعملاء من الصم وضعاف السمع، في ‏الموضوعات والجمل والكلمات الخاصة بالعملاء.