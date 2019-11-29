شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يقرر نقل وندب وتكليف 17 قيادة فى المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 17 قراراً بنقل وندب وتكليف، لكل من خالد أبو بكر على مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ، لشغل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وفتحى دسوقى من مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، لمدير مديرية القوى العاملة بالغربية ، محمد طلعت عبد النبى ، مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ، لمدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف ، وصابر عبد الرحمن على كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون المالية بالديوان، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية ، وأمال لبيب السعيد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ، للقيام بعمل رئس الإدارة المركزية للموارد البشرية .

كما شملت القرارات عرفان على شافعى قائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف ، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم ، ووليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم ، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا ، والسيد محمد عبد الرحمن قائم بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وأحمد نظمى مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات بديوان عام الوزارة ، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، وهلال مأمون باحث أول بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، للقيام بعمل مدير عام الإدارة .

وامتدت القرارات لتشمل أحمد على أحمد باحث أول بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، للقيام بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، وأحمد محمد حسين كبير باحثين بالديوان ، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ التكليفات، وصبحى جرجس ملك مدير إدارة علاقات العمل بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، للقيام بعمل وكيل المديرية ، وأحمد عبد الهادى مدير مكتب تفتيش عمل العاشر من رمضان ، للقيام بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية ، مدحت عصام الدين أحمد الغمراوى، قائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا ، للقيام بعمل مدير القوى العاملة بالشرقية .

كما شملت القرارات محمد طه صالح قائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية ، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، وإيمان عبد الغنى جابر قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات .